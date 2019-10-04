شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو تستدعي السفير الإيراني بعد توقيف صحافية روسية في طهران والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (موسكو) استدعت روسيا اليوم (الجمعة) السفير الإيراني لدى موسكو بعد اعتقال صحافية روسية في طهران بتهمة التعاون مع أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية. وقالت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على فيسبوك إن السفير «استدعي إلى الوزارة لكي يوضح سريعاً ظروف ما حصل» وللتأكد من أنه يجري احترام حقوق الصحافية يوليا يوزيك.



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