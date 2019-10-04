شكرا لقرائتكم رئيس وزراء العراق: ملتزمون بتشكيل لجنة لمكافحة الفساد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن رئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي، الجمعة، التزام الحكومة بتشكيل لجنة لمكافحة الفساد، مؤكداً على تحقيق أعلى درجات الشفافية.

ودعا عبدالمهدي، السلطتين التشريعية والقضائية لتنفيذ الإصلاحات، مطالباً الكتل السياسية الكبرى بتوفير شروط الإصلاح.

وأكد عبدالمهدي أن المرجعية الدينية تبرهن مرة أخرى على أنها صمام أمان للعراق.

Advertisements

وكان الرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، شددا اليوم على ضرورة إعطاء الأولوية القصوى لاتخاذ إجراءات صارمة في مكافحة الفساد، وأكدا على ضرورة حفظ الأمن ونبذ العنف في البلاد، وشددا على أهمية الحفاظ على سلامة المتظاهرين وقوات الأمن في آن معاً.

وكانت رئاسة البرلمان العراقي أعلنت في وقت سابق الجمعة، أنها ستخصص جلسة، السبت، لبحث مطالب المتظاهرين.

وكانت مصادر في الشرطة العراقية، بالإضافة إلى مصادر طبية، أفادت بارتفاع عدد قتلى التظاهرات إلى 44 ومئات المصابين، بحسب ما نقلت وكالة رويترز.

وأضافت أن أكبر عدد من القتلى وقع في مدينة الناصرية بجنوب البلاد، حيث لقي 18 حتفهم، بينما قتل 16 في العاصمة بغداد.