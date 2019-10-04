قطع البث عن كلمة رئيس حزب تركي معارض أثناء فضحه لفساد أردوغان «فيديو»

الموجز

تداولت عدد من الصحف التركية المعارضة مقطع فيديو خلال جلسة للبرلمان التركي.

وأظهر الفيديو قيام التليفزيون التركي بقطع البث المباشر أثناء كلمة رئيس حزب "الشعب الجمهوري" كمال أوغلو في البرلمان، وذلك بعد حديثه عن كشف الفساد في حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ويوضح الفيديو الممارسات العدائية التي يقوم بها النظام التركي ضد معارضيه، في ظل الأزمات التي تشهدها تركيا بسبب سياسات أردوغان.