الموجز
تداولت عدد من الصحف التركية المعارضة مقطع فيديو خلال جلسة للبرلمان التركي.
وأظهر الفيديو قيام التليفزيون التركي بقطع البث المباشر أثناء كلمة رئيس حزب "الشعب الجمهوري" كمال أوغلو في البرلمان، وذلك بعد حديثه عن كشف الفساد في حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
ويوضح الفيديو الممارسات العدائية التي يقوم بها النظام التركي ضد معارضيه، في ظل الأزمات التي تشهدها تركيا بسبب سياسات أردوغان.
كانت هذه تفاصيل خبر قطع البث عن كلمة رئيس حزب تركي معارض أثناء فضحه لفساد أردوغان «فيديو» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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