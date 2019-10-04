قوى الامن تؤكّد عدم حصول أي محاولة خطف أطفال من أمام المدارس

أفادت ​المديرية العامة لقوى الامن الداخلي​ بأنه "إلحاقاً لبلاغنا السابق الذي تضمّن نفياً لما جرى تناقلهمن ​أخبار​ حول وجود شبكات لخطف ​الأطفال​ من أمام ​المدارس​، والذي أوضحنا من خلاله بأن التحقيق ما زال مستمراً في ​محاولة خطف​ واحدة وبعد انتهاء التحقيق،من قِبل ​شعبة المعلومات​، بهذه الحالة التي أثيرت عن محاولة خطف طفلبواسطة سيّارة من أمام مدرسة في ​بيروت​، تمّ التأكّد منعدم صحتها، كما جرى التحقيق في ملابسات حالة أخرى أُثيرت بتاريخ الأمس 3/10/2019عن محاولة خطف في منطقة ​المنية​، وأيضاً جرى التأكّد من عدم حصولها".

وفي بيان لها، طلبت المديرية من المواطنين "عدم الخوف والقلق"، مهيبةً بـ"وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عدم نشر أو تداولأي خبر إلاَّ بعد التأكد من صحته، كي لا يؤدّي هذا الأمر إلى إثارة الذعر في نفوس ​الطلاب​ والأهالي على حدٍّ سواء".