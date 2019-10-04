نائب رئيس مجلس النواب العراقي يجمد عضويته من البرلمان

أفادت وكالة الأنباء العراقية بأن "نائب رئيس ​مجلس النواب العراقي​ حسن الكعبي جمد عضويته من البرلمان وأشار الى أن ذلك مرتبط ببرنامج حكومي يلبي مطالب الشعب".

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