نائب رئيس مجلس النواب العراقي يجمد عضويته من البرلمان

أفادت وكالة الأنباء العراقية بأن "نائب رئيس مجلس النواب العراقي حسن الكعبي جمد عضويته من البرلمان وأشار الى أن ذلك مرتبط ببرنامج حكومي يلبي مطالب الشعب".
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