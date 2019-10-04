النشرة: اقفال محلات الصيرفة في شتورا احتجاجا على توقيف عدد منهم

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في زحلة بان "الصرافين في ​شتورا​ أقفلوا محلاتهم مساء اليوم احتجاجا على توقيف عدد منهم على خلفية بيع ​الدولار​ بأسعار أعلى من السعر الرسمي".

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