الطقس غدا غائم جزئياً مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة

أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية أن "طقسا مستقرا يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط حتى صباح يوم الأحد حيث يتقلب تدريجياً".
الطقس المتوقع في لبنان:
السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية ويتشكل ضباب محلي على المرتفعات مساءً.
الأحد: غائم جزئياً الى غائم مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحراراة خاصة عللى الجبال و الداخل مع تكون الضباب على المرتفعات كما يتوقع تساقط أمطار محلية اعتباراً من الفترة الصباحية وخاصة في المناطق الشمالية مع رياح ناشطة.
الإثنين: غائم جزئياً مع ارتفاع بسيط بدرجات الحراراة يتحول تدريجياً خلال النهار الى غائم مع تكون ضباب على المرتفعات .
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