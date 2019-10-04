الطقس غدا غائم جزئياً مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة

أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية أن "طقسا مستقرا يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط حتى صباح يوم الأحد حيث يتقلب تدريجياً".

​الطقس​ المتوقع في لبنان:

السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ارتفاع محدود ب​درجات الحرارة​ خاصة في المناطق الجبلية والداخلية ويتشكل ضباب محلي على المرتفعات مساءً.

الأحد: غائم جزئياً الى غائم مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحراراة خاصة عللى الجبال و الداخل مع تكون ​الضباب​ على المرتفعات كما يتوقع تساقط ​أمطار​ محلية اعتباراً من الفترة الصباحية وخاصة في المناطق الشمالية مع رياح ناشطة.

الإثنين: غائم جزئياً مع ارتفاع بسيط بدرجات الحراراة يتحول تدريجياً خلال النهار الى غائم مع تكون ضباب على المرتفعات .

