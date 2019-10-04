ضابطة طرابلس في الجمارك تصادر رمانا سوريا مهربا

تمكنت قوة من المديرية العامة للجمارك - ضابطة طرابلس - مفرزة العبودية من توقيف شاحنة محملة بكمية من الرمان السوري المهرب جرى حجزها مع المخالف على الفور واقتيادها الى المركز لاجراء اللازم القانوني بحقها.
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