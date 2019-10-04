اصابة جنديين من اليونيفيل بجروح اثر انحراف آليتهما بين الغجر والعباسية

انحرفت آلية عسكرية تابعة لقوات "اليونيفيل" ​الكتيبة الإسبانية​ نوع VAP على الطريق بين بلدتي ​الغجر​ و​العباسية​ قضاء حاصبيا، مما أدى الى إصابة جنديين بجروح نقل أحدهما الى مجمع ابل السقي والثاني الى ​بيروت​ لتلقي العلاج.

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