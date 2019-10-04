فوز المستقبل وحلفاؤه في الانتخابات الطلابية في LAU بيروت وجبيل

أعلنت هيئة شؤون الاعلام في "​تيار المستقبل​" أن "التيار وحلفاؤه (​الحزب التقدمي الاشتراكي​ و​القوات اللبنانية​) حققوا فوزا كاسحا في ​الانتخابات​ الطلابية في ​الجامعة اللبنانية الاميركية​ - ​بيروت​ lau بنتيجة 8 مقاعد للمستقبل وحلفائه 5 مقاعد ل​حركة امل​ و​8 آذار​ ومقعدين للمستقلين".

كما فاز تحالف المستقبل والقوات في انتخابات الجامعة في جبيل بجميع المقاعد التي ترشح عنها.

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