رئيس الأركان تفقد قيادة فوج التدخل الخامس

تفقد رئيس الأركان اللواء الركن ​أمين العرم​ قيادة فوج التدخل الخامس في بلدة كفردونين - الجنوب، حيث جال في مراكزه واستمع إلى إيجاز حول المهمات التي ينفّذها في قطاع مسؤوليته وحاجاته المختلفة. ثم اجتمع بالضباط والعسكريين ونقل إليهم توجيهات قائد ​الجيش​ ​العماد جوزيف عون​، كما تفقّد المراكز الأمامية الحدودية التابعة للفوج، ومنها مركز بئر شعيب في ​بليدا​ ومركز ​مارون الراس​، واطَّلع على الإجراءات الدفاعية والأمنية المتَّخذة.

وأكّد رئيس الأركان ضرورة الحفاظ على أقصى درجات الجهوزية لمواجهة مخططات العدو الإسرائيلي في هذه الظروف الدقيقة، وعلى التعاون والتنسيق التام مع قوات ​الأمم المتحدة​ المؤقتة في ​لبنان​ في إطار تطبيق ​القرار 1701​ ومندرجاته.

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