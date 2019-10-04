بستاني: تحدثنا عن الحل المؤقت الأقل كلفة للكهرباء ولكن لم نتحدث عن بواخر

استغربت وزيرة ​الطاقة​ ​ندى بستاني​ "توقف لجنة الكهرباء عن الاجتماع بسب البواخر"، مشيرة إلى "إننا اتفقنا على ​خطة الكهرباء​ التي تتحدث عن مرحلتين، الاولى مرحلة الحل المؤقت والثانية الحل الدائم اي بناء عامل طاقة جديدة"، متسائلة "ما الذي تغير من 8 أشهر ولماذا تبدلت المواقف؟".

وفي حديث تلفزيوني، أوضحت بستاني أنه "تحدثنا عن الحل الموقت الأقل كلفة ولم نتحدث عن بواخر فمن قال للمعارضين إننا سنلجأ إلى خيار البواخر؟"، متسائلة "خيار ​المولدات​ على البر هو الأرخص فكيف يهاجمون البواخر إذاً؟".

من جهته، اكد وزير ​المال​ ​علي حسن خليل​ أن "موقفنا من البواخر واضح".