استغربت وزيرة الطاقة ندى بستاني "توقف لجنة الكهرباء عن الاجتماع بسب البواخر"، مشيرة إلى "إننا اتفقنا على خطة الكهرباء التي تتحدث عن مرحلتين، الاولى مرحلة الحل المؤقت والثانية الحل الدائم اي بناء عامل طاقة جديدة"، متسائلة "ما الذي تغير من 8 أشهر ولماذا تبدلت المواقف؟".
وفي حديث تلفزيوني، أوضحت بستاني أنه "تحدثنا عن الحل الموقت الأقل كلفة ولم نتحدث عن بواخر فمن قال للمعارضين إننا سنلجأ إلى خيار البواخر؟"، متسائلة "خيار المولدات على البر هو الأرخص فكيف يهاجمون البواخر إذاً؟".
من جهته، اكد وزير المال علي حسن خليل أن "موقفنا من البواخر واضح".
كانت هذه تفاصيل خبر بستاني: تحدثنا عن الحل المؤقت الأقل كلفة للكهرباء ولكن لم نتحدث عن بواخر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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