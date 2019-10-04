ريفي: لا للنظام البوليسي ومن يمس الحريات مصيره السقوط

اشار الوزير السابق ​أشرف ريفي​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ الى "‏توقيف واستجواب ناشطين وإعلاميين، بالأمس عامر شيباني، واليوم كمال خداج، واتهام الإعلام كلها عوارض إفلاس"، معتبرا ان "المطلوب معالجة المرض، وليس إسكات الوجع"، مضيفا:"لا للنظام البوليسي، ومن يمس الحريات مصيره السقوط".

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