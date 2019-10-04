رئيس برلمان العراق: ندعم مطالب المتظاهرين وخطر الفساد لا يقل عن خطر الإرهاب

دعا رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي إلى "تحقيق فوري بشأن الاعتداء على المتظاهرين"، مشيراً إلى أنه "على المتظاهرين الحرص على أبناء القوات المسلحة"، مؤكداً أن "التظاهرات درس مهم لكافة المسؤولين".
وفي مؤتمر صحفي له، أكد الحلبوسي أن "الفساد آفة يعرض مستقبل العراق للخطر"، مطالباً بـ"حساب عسير للمفسدين"، مشيراً إلى أن "خطر الفساد لا يقل عن خطر الإرهاب"، مؤكداً "إننا ندعم مطالب المتظاهرين وندعو للحفاظ على الممتلكات".
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