رئيس برلمان العراق: ندعم مطالب المتظاهرين وخطر الفساد لا يقل عن خطر الإرهاب

دعا رئيس البرلمان ​العراق​ي محمد الحلبوسي إلى "تحقيق فوري بشأن الاعتداء على المتظاهرين"، مشيراً إلى أنه "على المتظاهرين الحرص على أبناء ​القوات المسلحة​"، مؤكداً أن "التظاهرات درس مهم لكافة المسؤولين".

وفي ​مؤتمر​ صحفي له، أكد الحلبوسي أن "​الفساد​ آفة يعرض مستقبل العراق للخطر"، مطالباً بـ"حساب عسير للمفسدين"، مشيراً إلى أن "خطر الفساد لا يقل عن خطر ​الإرهاب​"، مؤكداً "إننا ندعم مطالب المتظاهرين وندعو للحفاظ على الممتلكات".