العفو الدولية: على السلطات العراقية معالجة مظالم المحتجين بدلا من مواجهتهم بقوة مفرطة

رأت منظمة العفو الدولية أن "بدلاً من مواجهة الاحتجاجات في العراق بقوة مفرطة، يجب على السلطات العراقية معالجة مظالم المحتجين، والأسباب الجذرية للاضطرابات، وبصورة مستدامة. نطالب السلطات بالتراجع الفوري عن القرار غير القانوني بحجب الإنترنت، ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي، وبرفع القيود التعسفية على حرية التنقل".
ولفتت الى "أننا نشعر بالقلق البالغ إزاء ما وردنا من تقارير بشأن الاعتقالات التعسفية للمحتجين والصحفيين في عدة محافظات عراقية. وفي البصرة وبغداد والنجف، أخبرنا بعض المتظاهرين بأن قوات الأمن تقوم باعتقال المحتجين بصورة عشوائية".
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