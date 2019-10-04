"مايكروسوفت": هاكرز إيرانيون استهدفوا الحملة الانتخابية الرئاسية الأميركية

أعلنت شركة "مايكروسوفت" عن "رصد نشاط لمجموعة هاكرز يعتقد أنها على صلة بالسلطات الإيرانية، استهدف الحملة الانتخابية الرئاسية في الولايات المتحدة خلال 30 يوما في آب وأيلول حين قامت الجماعة بأكثر من 2700 محاولة لتحديد عناوين البريد الإلكتروني لمستخدمين معينين، ثم هاجمت 241 منها".
وأشارت إلى أن "الهجمات السيبرانية طالت مسؤولين حكوميين حاليين وسابقين في الولايات المتحدة وصحفيين وشخصيات اجتماعية بارزة من أصول إيرانية، يقيمون خارج إيران"، مشيرةً إلى ان "جماعة "فوسفوروس" استخدمت المعلومات التي حصلت عليها لاختراق بعض الحسابات على مختلف المواقع".
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