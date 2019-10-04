الامن التركي: القبض على مسلحين اثنين من "العمال الكردستاني" بحوزتهم متفجرات

أعلنت مديرية الأمن العام التركية عن "إلقاء القبض على اثنين من مسلحي حزب "العمال الكردستاني" وضبط مواد متفجرة بحوزتهم، أثناء تحضيرهم للقيام بعمل إرهابي"، موضحةً أن "المسلحين الاثنين قاما بإعداد قنبلة في بناء مهجور بقضاء "بالار" بالولاية، بهدف تنفيذ عمل إرهابي".
ولفتت إلى ان "قوات أمن الولاية، شنت عملية أمنية على البناء الموجود بحي "قينار تيبي"، وألقت القبض على العنصرين، وضبطت مواد متفجرة بحوزتهم".
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