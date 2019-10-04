الامن التركي: القبض على مسلحين اثنين من "العمال الكردستاني" بحوزتهم متفجرات

أعلنت مديرية ​الأمن العام​ التركية عن "إلقاء القبض على اثنين من مسلحي حزب "العمال الكردستاني" وضبط مواد متفجرة بحوزتهم، أثناء تحضيرهم للقيام بعمل إرهابي"، موضحةً أن "المسلحين الاثنين قاما بإعداد ​قنبلة​ في بناء مهجور بقضاء "بالار" بالولاية، بهدف تنفيذ عمل إرهابي".

ولفتت إلى ان "قوات أمن الولاية، شنت عملية أمنية على ​البناء​ الموجود بحي "قينار تيبي"، وألقت القبض على العنصرين، وضبطت مواد متفجرة بحوزتهم".