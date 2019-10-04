رئيس وزراء العراق: المرجعية الدينية تبرهن مرة أخرى على أنها صمام أمان للبلد

أكّد رئيس الوزراء العراقي ​عادل عبد المهدي​ أن "​الحكومة​ ملتزمة بأعلى درجات الشفافية"، مشيرًا الى أن "المرجعية الدينية تبرهن مرة أخرى على أنها صمام أمان للعراق".

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