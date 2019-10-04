جاويش أوغلو دعا الاتحاد الأوروبي للتعامل مع ملف الهجرة من منظور إنساني

دعا وزیر الخارجیة التركي، ​مولود جاويش أوغلو​، ​الاتحاد الأوروبي​ إلى "الوفاء بتعھداته تجاه ملف الھجرة مثلما فعلت ​أنقرة​"، مشيراً إلى أن "​تركيا​ لمست رغبة الاتحاد في تعاون سلیم أكثر مع تركیا حول ملف الھجرة"، مؤكدا "ضرورة النظر إلى الملف من المنظور الإنساني ومواصلة التعاون بین تركیا والاتحاد الأوروبي في ھذا الإطار".

واعتبر أن "اتھامات الیونان لتركيا بعد ارتفاع أعداد المھاجرین إلى الجزر الیونانیة القادمین من تركیا لا أساس لھا"، داعیا إلى "التركیز على ایجاد حلول لأزمة الھجرة، بدلا من توجیه أصابع الاتھام إلى تركیا".