أفادت وكالة "ا ف ب" الفرنسية بأنه "تم إحالة ملف الاعتداء على مركز الشرطة في ​باريس​ الى نيابة ​مكافحة الارهاب​".

وكان قد قتل أربعة عناصر شرطة فرنسيين، بينهم امرأة، طعناً بالسكين، أمس، في اعتداء ارتكبه داخل مقر شرطة باريس موظف في إحدى مديرياته، وعمدت قوات الأمن الى قتله لاحقا، وهو هجوم غير مسبوق لا تزال دوافعه مجهولة.

ووقع الاعتداء بعد الظهر داخل هذا المركز الرئيسي للشرطة الواقع في الوسط التاريخي للعاصمة الفرنسية، قرب كاتدرائية نوتردام.

وأكّد مدعي عام باريس ريمي هايتز للصحافيين أنّ "المتهم يبلغ 45 عاماً".

بدوره، أوضح وزير الداخلية كريستوف كاستانير الذي أرجأ زيارتيه إلى تركيا واليونان، أنّه "لم تظهر على المعتدي أبداً مشاكل سلوكية".