موقع إسرائيلي: تنامي الذعر في إسرائيل بسبب الأسلوب الجديد للهجمات التي ينفذها فلسطينيون

أفاد موقع "​جيروزاليم بوست​" عن "الهجمات التي ينفذها مواطنون فلسطينيون ضد جنود إسرائيليين ومستوطنين، وهي عمليات ينفذونها بمفردهم وليس باسم منظمات أو حركات محددة"، مؤكداً أن "هذا النوع من الهجمات المتزايدة يتسبب في حالة من الذعر المتنامي في الشارع الإسرائيلي".

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