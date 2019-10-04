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عضو إسكان البرلمان يشيد بالطفرة العمرانية فى صعيد مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد المهندس علاء والى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بالطفرة العمرانية المتميزة التى تنفذها وزارة الإسكان والمرافق فى صعيد مصر الآن، والمتمثلة فى مشروعات استثمارية تنفذ على أرض الواقع بإنشاء 9 مدن جديدة من الجيل الرابع بتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

 

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وأكد عضو مجلس النواب، فى بيان له، أن هذه الطفرة العملاقة تأتى فى ضوء توجيهات القيادة السياسية للدولة واهتمامها بقطاع الصعيد، ودفع عجلة التنمية فى مختلف المجالات تعويضاً لهم عن السنوات السابقة.

 

وقال المهندس علاء والى إن هذه الطفرة الكبيرة من هذا المشروع سوف تكون لها آثار إيجابية قوية فى مختلف المجالات، وتنقسم إلى ثلاث مراحل، المرحلة الأولى مدينة توشكى الجديدة وغرب قنا وغرب أسيوط، بالإضافة لوحدات سكنية لمتوسطى الدخل، ووحدات إسكان اجتماعى، ومشروعات سياحية، وخدمية، وأنشطة صناعية وحرفية، والتى على إثرها يتم تشجيع القطاع الخاص على المشاركة فى الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة للشباب.

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