شكرا لقرائتكم خبر عن جيران الإخوانى الهارب حمزة زوبع يكشفون رحلته مع الخيانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقلت كاميرا " دوت مصر" إلى منطقة شبرا الخيمة والتى كان يسكنها الإخوانى الهارب حمزة ذوبع مذيع قنوات الإخوان الإرهابية قبل سفره إلى تركيا. وفى التقرير التالي نرصد آراء جيران حمزة زوبع بمنطقة شبرا الخيمة، وما يقوم به فى قنوات الإخوان بالتحريض على العنف والفوضى فى البلاد ..

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