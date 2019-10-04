مصرع طفل غرقًا في نيل دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط- محمد إبراهيم:

لقي طفل مصرعه غرقًا في نهر النيل بقرية سواحل كفرالبطيخ بدمياط، اليوم الجمعة، وسط حالة من الحزن بين الأهالي.

وتلقت أسرة الطفل "عزت الشناوي" نبأ غرقه بعد أن فشلت محاولات إنقاذه، وأخطر رجال الإنقاذ النهري لانتشال الجثمان، بينما يواصل عدد من الأهالي المساعدة في عمليات البحث وجار تحرير محضر بالواقعة.