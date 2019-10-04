بالصور- كامل الوزير يتفقد مصنع جرارات السكة الحديد بشركة ترانسماش الروسية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

استهل وزير النقل المهندس كامل الوزير، زيارته لروسيا بجولة تفقدية داخل مصنع الجرارات التابع لشركة ترانسماش الروسية حيث أطلع الوزير خلال جولته بالمصنع على انواع الجرارات المختلفة وعلى مراحل وخطوط الانتاج الخاصة بالجرارات.

واستمع الوزير إلى شرح من مدير المصنع عن التكنولوجيا الحديثة المستخدمة والأساليب المختلفة للصيانة والتي تساهم في إطالة عمر الجرارات.

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وعقد وزير النقل اجتماعا موسعا مع مسئولي ترانسماش؛ لبحث التعاون المشترك في هذا المجال حيث أكد الوزير أن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل تولي أهمية كبيرة لزيادة قوة الجر بالسكة الحديد لتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، حسب ما ذكرت وزارة النقل في بيان.

وأعرب مسئولو "ترانسماش"، عن استعداد الشركة لمساعدة مصر في نقل تكنولوجيا تصنيع الجرارات وتوطين هذه الصناعة، وتلبية احتياجات سكك حديد مصر من الجرارات الجديدة وكذلك إعادة تأهيل الجرارات الحالية

وأكد وزير النقل أن عددا من الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال أبدت أيضا الرغبة في التعاون مع هيئة السكك الحديدية في هذا المجال مشيرا إلى أن المواصفات الفنية لسكك حديد مصر والأسعار المتميزة ونقل تكنولوجيا صناعة الجرارات إلى مصر وتدريب الفنيين المصريين وعقود صيانة الجرارات ستكون عامل أساسي في عمليات التعاقد الخاصة بالجرارات.