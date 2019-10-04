ترامب مهاجمًا جو بايدن: "أوباما انتشله من كومة نفايات"

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ): هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منافسه السياسي جو بايدن اليوم الجمعة، متهما إياه ونجله هانتر بايدن بـ "نهب" البلدان الأجنبية، ومهاجمته شخصيًا. وقال ترامب "لقد عرفت بايدن على مدار سنوات، بايدن ليس الشخص الأكثر ذكاء. لقد انتشله أوباما من كومة نفايات"، في اشارة الى الرئيس السابق باراك أوباما. وأعرب ترامب عن اعتقاده أن بادين لن يفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لسباق الرئاسة عام 2020. وقال ترامب "بصراحة إذا فاز ، سأكون سعيدًا للغاية، وأعتقد أنه سيكون خصمًا سهلاً".

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