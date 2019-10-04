افتتاح مشروعات جديدة وتكريم الرواد الأوائل في العيد القومي للوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد– محمد الباريسي:

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الجمعة، أن برنامج احتفالات المحافظة بعيدها القومي الـ60، يستمر طوال شهر أكتوبر الحالي، من خلال افتتاح عدد من المشروعات والخدمات بكافة مراكز المحافظة.

وأوضح الزملوط، أنه سيجري استكمال المبادرة القومية للتشجير والتي جرى إطلاقها بالمحافظة أمس، وفقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين المحافظة ووزارة البيئة تمهيدًا للبدء في تنفيذها بمحافظات الجمهورية، بتنفيذ المبادرة بكافة مدن المحافظة.

كما أشار المحافظ، إلى استكمال تكريم الرواد الأوائل من أبناء المحافظة بكل مركز، ممن ساهموا بدورهم في خدمة المحافظة وأبنائها، وساندوا جهود قوافل التعمير من رجال القوات المسلحة لإنشاء وادي موازي لوادي النيل، استكمالًا لمبادرة العرفان التي حرصت المحافظة على تنفيذها وبدأت بتكريم المحافظين السابقين، وأول متعلم ومتعلمة على مستوى المحافظة باعتبارهم النواة الأولي لمنظومة التعليم بالمحافظة، والشباب من أصحاب المشروعات والأفكار المتميزة، بالاحتفالية التي أقيمت بديوان عام المحافظة، بحضور عدد كبير من أبناء المحافظة وأعضاء النقابات العمالية والأحزاب السياسية والشخصيات العامة وأعضاء الجهاز الإداري بالمحافظة وطلاب الجامعات والمدارس.

وتحتفل محافظة الوادي الجديد، بعيدها القومي في 3 أكتوبر من كل عام، في ذكرى وصول أولى قوافل التعمير للمحافظة، عام 1959 تنفيذًا لقرار الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، بإنشاء وادي جديد موازٍ لوادي النيل.