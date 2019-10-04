الإعلام الأمني العراقي يعلن مقتل أربعة بنيران قناصين مجهولين

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الجمعة، مقتل أربعة مواطنين بينهم عناصر أمن بنيران قناصين في بغداد.
وقالت الخلية في بيان لها أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، إن أربعة أشخاص بينهم منتسبان من القوات الأمنية قتلوا في ساحة الطيران ومول النخيل وشارع فلسطين وطريق محمد القاسم أثناء خروجه من الباب
يشار إلى أن الإعلام الأمني أكد، في وقت سابق، وجود حالات قنص بين صفوف المتظاهرين والقوات الأمنية لخلق الفتنة.
سابق اليوم، على حفظ الأمن المجتمعي ونبذ العنف وسلامة المتظاهرين والقوات الأمنية، ووجوب المباشرة بخطة عمل وإجراءات سريعة ودقيقة تتعلق بالواقع الخدمي وتلامس حياة المواطنين بشكل مباشر، بالإضافة إلى إعطاء الأولوية القصوى لاتخاذ إجراءات صارمة في مكافحة الفساد.
فيما أكد الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، في وقت
واندلعت التظاهرات في العراق، احتجاجا على الفساد والبطالة وغياب الخدمات في بغداد، قبل أن تمتد إلى مناطق الجنوب في حين بدت المحافظات الشمالية والغربية هادئة نسبيا.
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