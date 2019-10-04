تقلص العجز التجاري في كندا إلى أقل من مليار دولار في أغسطس الماضي

أعلنت هيئة الإحصاء الكندية، اليوم الجمعة، عن تقلص العجز التجاري الكندي إلى 955 مليون دولار في شهر أغسطس الماضي، مع تزايد مبيعات البلاد من النفط والطائرات.

وأفادت هيئة الإحصاء الكندية بأن العجز التجاري للبضائع في كندا ضاق إلى 955 مليون دولار في أغسطس، منخفضا من 1.4 مليار دولار في الشهر السابق حيث ارتفعت الصادرات بنسبة 1.8 في المائة بينما زادت الواردات بنسبة

1 في المائة فقط.



وصدرت كندا بضائع بقيمة 50.6 مليار دولار خلال الشهر. وهذا هو خامس أعلى إجمالي شهري على الإطلاق، والذي تم تحديده في مايو عندما شهدت البلاد طفرة في صادرات السيارات وقطع غيار السيارات.

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وأوضحت الهيئة في بيانها اليوم أن الصادرات الكندية ارتفعت بنسبة 1.8% خلال شهر أغسطس،

وهو ما يرجع إلى زيادة الصادرات لمنتجات الطاقة والطائرات، وارتفعت أيضًا الواردات بنسبة 1%، والسبب الرئيسي لذلك هو ارتفاع واردات الذهب والنفط الخام.



وحتى الآن في عام 2019، ارتفع إجمالي الصادرات بنسبة 2.4 في المائة عما كانت عليه في العام الماضي.



وقادت صادرات منتجات الطاقة الطريق، حيث ارتفع النفط الخام بنسبة 2.9 في المائة بعد انخفاضين شهريين على التوالي. وزادت صادرات الوقود النووي بأكثر من الضعف خلال الشهر، بينما زادت المنتجات البترولية المكررة بنسبة 13 في المائة عن مستوى يوليو.