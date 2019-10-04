السودان: مكافحة الكوليرا تحتاج إلى 20.3 مليون دولار

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية "أوتشا" بالسودان، إن الشركاء في المجال الإنساني بحاجة إلى 20.3 مليون دولار، في الأشهر الثلاثة القادمة، لمكافحة ومنع الكوليرا في السودان.
وأضاف مكتب "أوتشا"، في بيان، أن الشركاء فيالمجال الإنساني طوروا خطة لمواجهة الكوليرا والاستجابة لها، ويسعون إلى الحصول على 20.3 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة القادمة.
فيها، حيث تم الإبلاغ عن 226 حالة، بما في ذلك ثماني حالات وفاة في ولايتي النيل الأزرق (جنوب السودان) وسنار (شمال النيل الأزرق).
ولفت إلى استمرار ارتفاع عدد حالات الكوليرا المشتبه
وأوضح أن وزارة الصحة الاتحادية في السودان طلبت تطعيم 1.6 مليون شخص، بلقاح الكوليرا، في المناطق شديدة الخطورة في ولايتي النيل الأزرق وسنار.
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