محادثات نمساوية بلغارية لبحث مخاطر الهجرة غير الشرعية

بحث الرئيس النمساوي الكسندر فان دير بيلين، اليوم الجمعة، مع نظيره البلغاري رومن راديو في فيينا التعاون المشترك ودعم العلاقات الثنائية بمناسبة الاحتفال بمرور 140 عامًا على العلاقات الدبلوماسية بين النمسا وبلغاريا.

وقالت مصادر في قصر "هوفبورج" الرئاسي، اليوم الجمعة، إن الرئيس البلغاري طالب - خلال زيارته الرسمية الأولى للنمسا - بالمزيد من الدعم

من دول الاتحاد الأوروبي لحماية الحدود الخارجية وتطوير نظام اللجوء الأوروبي المشترك.



وقال الرئيس البلغاري - في مؤتمر صحفي مع الرئيس النمساوي - إن هناك خطرًا من أننا لا نتمكن من الرد بسرعة وبشكل كاف على مخاطر الهجرة المتزايدة.

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وحذر الرئيس رومن راديو من

ضعف أساليب التعامل مع تدفقات اللاجئين، مشيرًا إلى أنه أبلغ نظيره النمساوي عن وجود أكثر من 100 محاولة من اللاجئين لعبور الحدود البلغارية اليونانية في أيام قليلة ، مشيرًا إلى أن السياج الذي يبلغ طوله 274 مترًا في تركيا يساعد فى مواجهة الأزمة ولكنه لا يمكن أن يكون حلاً نهائيًا.



وأشارت مصادر القصر الرئاسي إلى أن الرئيسين النمساوي والبلغاري دعما فتح مفاوضات الانضمام للاتحاد الأوروبي لدولتي مقدونيا الشمالية وألبانيا.