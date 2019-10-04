مؤسسة محمد بن راشد تطلق الدورة السادسة لقمة المعرفة السنوية

تنطلق الدورة السادسة لقمة المعرفة السنوية، تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وبتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، تلك الحدث المعرفي الأبرز، تحت شعار «المعرفة لتحقيق التنمية المستدامة»، وتقام في مركز دبي التجاري العالمي خلال يومي 19 و20 نوفمبر 2019.

وكانت مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، التي تركز على إنتاج المعرفة ونشرها، قد أعلنت أن الهدف من إطلاق النسخة السادسة لقمة المعرفة هذا العام هو تسليط الضوء على دور

المعرفة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومواجهة التحديات العالمية، كالفقر والجوع وعدم المساواة، إلى جانب التغير المناخي.

وبهذه المناسبة، قال جمال بن حويرب، المدير التنفيذي للمؤسَّسة: «تمثِّل المعرفة أسمى غاياتنا ، وطريقاً لا حياد عنه من أجل تحسين معيشة المواطنين. وتعكس الدورة السادسة لقمَّة المعرفة هذا التوجُّه من خلال طرح أهداف التنمية المستدامة للنقاش مع الخبراء وصنّاع القرار من أجل الوقوف على أبرز التحديات المحلية والعالمية وإيجاد حلول لها، والإسهام في تطوير أدوات فعّالة تضمن تحقيق تنمية مستدامة بعيدة

المدى».

وأشار سعادته إلى أنَّ دولة الإمارات تمتلك منظومة متكاملة تعمل على دفع التحوُّل الاقتصادي إلى الاستدامة، من خلال العديد من المبادرات التي يأتي على رأسها «مئوية الإمارات 2071»، ورؤية الإمارات 2021، واستراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء الرامية إلى بناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة.

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وستكشف القمة أيضًا عن نتائج مؤشر المعرفة العالمي للعام 2019، الذي تم تطويره بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبمشاركة العديد من الحكومات والمؤسسات الدولية لتقديم أدوات مبتكرة لقياس مستويات المعرفة في مختلف أنحاء العالم، حيث يوفر المؤشر بيانات موثوقة تساعد في تقييم الأداء ووضع الخطط التنمويةفي شتى المجالات.

وتشهد قمّةهذا العام أيضًا حفلًا لتكريم الفائزين بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة سواءً من الأفراد أو المؤسَّسات من جميع أنحاء العالم، ممَّن قدَّموا إسهامات وإنجازات معرفية جليلة للعالم.