نائب الرئيس اليمني يدعو إلى اصطفاف وطني لإنهاء الانقلاب الحوثي

دعا نائب الرئيس اليمني، الفريق علي محسن الأحمر، اليوم الجمعة، إلى اصطفاف وطني واسع لإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران. من إيران. وقال الأحمر - كما أفادت قناة العربية الإخبارية - "نرحب بدعوة نائب وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية الشقيقة للوقوف Advertisements صفا واحدا أمام مشروع الفوضى والفتنة والدمار الإيراني". صفا واحدا أمام مشروع الفوضى والفتنة والدمار الإيراني".

وأضاف "ندعو أبناء الوطن بمختلف قواه السياسية والوطنية إلى الاصطفاف خلف قيادته الشرعية ضد مشروع إيران التخريبي في اليمن، لإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران". من إيران".

وكان نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، قد قال في وقت سابق، إنه "آن الأوان ليقف اليمنيون، كل اليمنيين، ونحن معهم، صفا واحدا أمام مشروع الفوضى والفتنة والدمار الإيراني" ، مضيفا أنه على اليمنيين "أن يقدموا مصلحة وأمن اليمن وسلامة واستقرار وازدهار شعبه الكريم على أي مصالح أخرى".

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