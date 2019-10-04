«نيابة الإرهاب» تتسلم التحقيق في الهجوم على مركز الشرطة بباريس

أفادت نيابة مكافحة الإرهاب الفرنسية، اليوم الجمعة، أنها تسلمت التحقيق في هجوم على مركز للشرطة في باريس الخميس أوقع أربعة قتلى.

وقالت النيابة في بيان إنها تسلمت التحقيق في هذا الهجوم ذي الدوافع الغامضة بوصفه اغتيالا ومحاولة اغتيال نفذته «عصابة أشرار إرهابية وإجرامية»، ما يعزز فرضية تطرف المهاجم.

وفي وقت سابق، قال مصدر قريب من الملف إن زوجة المهاجم الموقوفة قيد التحقيق، تحدثت أمام المحققين عن «سلوك غير عادي ومضطرب» لزوجها ميكايل. (45 عاماً) خبير المعلوماتية، عشية تنفيذه عمله.

قتل هذا الرجل المولود في المارتينيك بجزر الانتيل الفرنسية، ظهر الخميس أربعة عناصر شرطة بينهم امرأة، طعناً بالسكين داخل مقر الشرطة الذي يضم مديريات عديدة في الوسط التاريخي للعاصمة بالقرب من كاتدرائية نوتردام.

وأضاف المصدر نفسه، أن عمليات تفتيش جرت الخميس في منزل الزوجين في غونيس في منطقة باريس، لم تسمح بالحصول على أدلة ترجح فرضية تطرف المهاجم الذي اعتنق الإسلام قبل 18 شهراً ويعمل منذ 2003 في إدارة الاستخبارات في مقر الشرطة.

وما زال يجري الجمعة فحص مواد معلوماتية تمت مصادرتها.

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وقال قائد شرطة باريس ديدييه لالمان لوسائل الإعلام إن «عملنا المهني يدفعنا إلى عدم استبعاد أي فرضية».

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وتواصل النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب متابعة الملف من كثب رغم أن التحقيق الذي فتحته نيابة باريس لا يشير حتى الآن إلى فرضية الإرهاب.

وعلقت متحدثة باسم الحكومة أن الفرضية المتشددة «ليست مستبعدة بالتأكيد»، لكنها حذرت من الأخبار المضللة.

وقالت «أن يكون المرء مسلماً لا يعني أن يكون إرهابياً، ما يعني أن اعتناق الإسلام ليس إشارة تلقائية إلى التطرف».

ويأتي هذا الاعتداء غداة مشاركة آلاف من عناصر الشرطة في باريس بـ«مسيرة غضب»، في تحرّك غير مسبوق منذ نحو عشرين عاماً، بسبب زيادة أعباء الخدمة والتوتر المتصل بحراك «السترات الصفر».