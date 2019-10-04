ترامب: لن نربط مسألة بايدن باتفاق للتجارة مع الصين

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه لن يربط اتفاقاً للتجارة طال انتظاره مع الصين برغبته المعلنة، في أن تجري بكين تحقيقاً بشأن نائب الرئيس السابق جو بايدن، وهو منافس محتمل له في انتخابات الرئاسة الأميركية في 2020.

وحث ترامب، أمس الخميس، الصين على إجراء تحقيق بشأن بايدن المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأميركية 2020، مثيراً قلقاً بأنه يدعو مجدداً إلى تدخل أجنبي في انتخابات أميركية

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ونشر ترامب الأسبوع الماضي نص مكالمة هاتفية طلب فيها من رئيس أوكرانيا إجراء تحقيق بشأن أنشطة لبايدن وابنه هانتر.