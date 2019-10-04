استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في غزة

استشهد فلسطيني، اليوم الجمعة، برصاصة أصابته في صدره أطلقها جنود الاحتلال، خلال صدامات قرب الحدود في شمال شرق قطاع غزة، وفق ما أكد أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة في قطاع غزة.
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وقال القدرة «تم التعرف على هوية الشهيد شرق جباليا، وهو علاء نزار عايش حمدان (28 عاماً) قتل برصاصة بالصدر أطلقها جنود الاحتلال، خلال التظاهرات الأسبوعية قرب جباليا في شمال شرق القطاع.
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