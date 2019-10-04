تحالف دعم الشرعية: ميليشيات الحوثي أطلقت صاروخين بالستيين سقطا في صعدة

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت، صباح اليوم الجمعة، صاروخين بالستيين من محافظة صنعاء باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق.

وقال العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف إن الصاروخين سقطا داخل الأراضي اليمنية في محافظة صعدة.

وأكد استمرار ميليشيات الحوثي في انتهاكها للقانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ البالستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين وكذلك التجمعات السكانية وهو ما يهدد حياة المئات من المدنيين.

وشدد المالكي على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات البالستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.

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