رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب: ترامب حنث بقسمه كرئيس

قال رئيس لجنة المخابرات في مجلس النواب الأميركي آدم شيف، اليوم الخميس، إن الرئيس دونالد ترامب حنث بالقسم الذي أداه في الرئاسة عندما طلب من الصين التحقيق مع جو بايدن نائب الرئيس السابق والذي قد ينافسه في الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2020.

وأضاف شيف، وهو نائب ديمقراطي، للصحفيين «رئيس الولايات المتحدة يشجع دولة أجنبية على التدخل مجدداً لمساعدة حملته الانتخابية بالتحقيق مع منافس وهذا حنث خطير بالقسم كرئيس. هذا يعرض انتخاباتنا للخطر. هذا يعرض أمننا القومي للخطر. ينبغي أن يكون ذلك التصرف مداناً من كل عضو في هذا المجلس من الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء».

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كان ترامب قد أقر، في تصريح في وقت سابق اليوم، أنه يريد من الصين وأوكرانيا التحقيق في أنشطة نائب الرئيس السابق بايدن وابنه.

وكشفت مكالمة هاتفية جرت في 25 يوليو الماضي، ونشر البيت الأبيض تفاصيلها، أن ترامب طلب من نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فتح تحقيق في أنشطة بايدن وابنه هانتر.

جاء الكشف عن المكالمة بعد شكوى من مبلغ ادعى أن ترامب حجب المساعدات الأميركية لكييف للضغط على الرئيس الأوكراني للانصياع لطلبه.

وفتحت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي تحقيقاً في محاولة لبدء إجراءات عزل الرئيس ترامب على خلفية المكالمة مع الرئيس الأوكراني.