العراق: سبعة قتلى بتجدد الاحتجاجات في بغداد والديوانية

قتل ستة متظاهرين وأصيب آخرون في تجدد الاحتجاجات في العاصمة العراقية اليوم، في حين قتل متظاهر في مدينة الديوانية (جنوبي البلاد)يأتي ذلك في ظل إعلان المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني دعمه لمطالب المحتجين، ودعوة البرلمان لجلسة عاجلة غدا لمناقشة مطالب المتظاهرين.

وأعلن المرصد العراقي لحقوق الإنسان مقتل ستة متظاهر ين وإصابة آخرين في إطلاق نار للقوات العراقية على محتجين وسط العاصمة. وأفادت مصادر للجزيرة بمقتل متظاهر في مدينة الديوانية.



وكانت مصادر طبية عراقية أعلنت صباح اليوم بلوغ عدد القتلى من المتظاهرين خلال الأيام السابقة 44 شخصا، وإصابة نحو 1300 آخرين.

وذكر شهود عيان أن عددا من مناطق بغداد التي شهدت مظاهرات واسعة في الأيام الماضية شهدت حراكا احتجاجيا ضعيفا صباح اليوم، في ظل انتشار كثيف لقوات الأمن العراقية في الميادين والشوارع الرئيسية.



وكانت وكالة الأنباء الفرنسية قالت إن قوات الأمن أطلقت النار في الهواء لتفريق متظاهرين في بغداد صباح اليوم، حاولوا كسر حظر التجول الذي أعلنته الحكومة.

يأتي ذلك في وقت جرت فيه مراسم تشييع عدد من قتلى الاحتجاجات في مدينة النجف (جنوب غربي العراق).

