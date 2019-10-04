نائب رئيس برلمان العراق يجمد عضويته.. ونواب الفتح أيضا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 أكتوبر 2019 07:15 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

بعد أن دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الجمعة، نواب كتلة “سائرون” إلى تعليق عضويتهم في البرلمان العراقي، إثر التظاهرات الدامية التي شهدتها بغداد، فضلاً عن عدة مناطق جنوب العراق، أعلن تحالف “المحور الوطني” (تحالف الفتح الذي يضم إلى جانب الحشد تيارات موالية لإيران) تعليق عضوية أعضائه الـ20 في البرلمان.

وأوضح في بيان أن التعليق أتى “تأييداً للحراك الشعبي الرافض للفساد وضياع حقوق الشعب”.

كما اعتبر أن تلك الخطوة تأتي “رفضاً لاستخدام السلطة التشريعية أداة للفوضى أو ابتزاز السلطة التنفيذية وإعاقة عمل الوزراء بالتلويح بالاستجواب أو الإقالة لتمرير بعض الصفقات المشبوهة من قبل بعض الأطراف”، بحسب زعمه.

نائب رئيس البرلمان يجمد عضويته

وأفادت وكالة الأنباء العراقية أن نائب رئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، جمد عضويته من البرلمان.

وقال نائب رئيس مجلس النواب العراقي إن تجميد العضوية مرتبط ببرنامج حكومي يلبي مطالب الشعب.

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إلى ذلك، لفت إلى “الحاجة الفعلية لتحقيق جاد يبدأ أولا من مجلس النواب وكيفية تشكيل لجانه وأسس تسمية رئاسات بعض اللجان ومعرفة خبراتهم والمؤهلات التي سمحت لبعضهم بتسنم إدارة تلك اللجان. ”

السيستاني يحذر من فوات الأوان

يذكر أن المرجعية الدينية الشيعية العليا في العراق أكدت الجمعة دعمها لمطالب المتظاهرين، داعية الحكومة العراقية إلى “تدارك الأمور قبل فوات الأوان”.

وفي خطبة الجمعة، قال أحمد الصافي، ممثل آية الله علي السيستاني، إن “هناك اعتداءات مرفوضة ومدانة على المتظاهرين السلميين وعلى القوات الأمنية”، مؤكداً أنه “على الحكومة أن تغير نهجها في التعامل مع مشاكل البلد” و”تدارك الأمور قبل فوات الأوان”.

وأضاف أن “على الحكومة النهوض بواجباتها وأن تقوم بما في وسعها لتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل للعاطلين عن العمل والابتعاد عن المحسوبيات في الوظائف العامة واستكمال ملفات المتهمين بالتلاعب بالأموال العامة وسوقهم إلى العدالة”. وأكد أن الحكومة والقوى السياسية لم تستجب لمطالب الشعب في مكافحة الفساد أو تحقق أي شيء على أرض الواقع.

كما اعتبر أن “مجلس النواب بما له من صلاحيات تشريعية ورقابية يتحمل المسؤولية الأكبر في هذا المجال”.