كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العقوبات الأمريكية تشل واردات البضائع عبر الموانئ الإيرانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هناك أكثر من 20 سفينة تحمل حوالي مليون طن من الحبوب عالقة خارج الموانئ الإيرانية، لأن العقوبات الأمريكية تخلق مشاكل في الدفع وتعرقل جهود البلاد لاستيراد السلع الحيوية.

قالت مصادر تجارية، إن "الشركات التجارية تأثرت بتأخير الدفع والتكاليف الإضافية، التي تصل إلى 15000 دولار في اليوم، حيث خنق القيود الأمريكية المتجددة معالجة المعاملات".

وحسب رويترز، فإن المواد الغذائية والأدوية وغيرها من الإمدادات الإنسانية مستثناة من العقوبات، التي فرضتها واشنطن بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يبتعد عن الاتفاق الدولي لعام 2015، بشأن البرنامج النووي الإيراني.

ولكن الإجراءات الأمريكية، التي تستهدف كل شيء من مبيعات النفط إلى الشحن والأنشطة المالية منعت العديد من البنوك الأجنبية من القيام بأي عمل إيراني، بما في ذلك الصفقات الإنسانية مثل شحنات المواد الغذائية.

ويواجه المقرضون الباقون، الذين ما زالوا يعالجون الأعمال الإيرانية عقبات متعددة لتسهيل المدفوعات مع تجميد قنوات التمويل.

وقالت ستة مصادر غربية وإيرانية، إن الوضع يساهم في الشحنات المحتجزة منذ أكثر من شهر خارج أكبر موانئ إيران للسلع، بندر إمام الخميني وبندر عباس.

وقالت المصادر، أن السفن تحمل بضائع بما في ذلك فول الصويا والذرة معظمها من أمريكا الجنوبية.

وقال مسؤول ميناء ايراني بارز، طلب عدم نشر اسمه، إن هناك مشكلات منذ فرضت عقوبات أمريكية على نظامها المالي في نوفمبر 2018.

وقدرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) الشهر الماضي، أن إجمالي مخزونات الحبوب الإيرانية في عام 2019 سيصل إلى 5.1 مليون طن، وسينخفض إلى 4.8 مليون طن في عام 2020، مقابل 9.9 مليون طن في عام 2016.

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وقالت مصادر تجارية، أن "الموانئ الإيرانية تكافح أيضًا السفن العملية بسبب عدم وجود الأرصفة المتاحة".

أظهرت بيانات "ريفينتف" أنه من بين السفن التي لا تزال ترسو، كانت هناك على الأقل 20 سفينة شحن جافة تنتظر خارج بندر الإمام الخميني.

وأظهرت البيانات أن سفينتين أخريين تمكنتا من تفريغ بضائعهما بعد الانتظار لعدة أسابيع.

وتُرك للموردين تكاليف إضافية، تُعرف باسم غرامات التأخير، تصل إلى 15000 دولار في اليوم أثناء انتظارهم للتفريغ.

وقالت مصادر تجارية إن مجموعة بونجي للأعمال الزراعية الأمريكية وشركة كوفكو الدولية الصينية كانتا من بين الشركات المتضررة، إلى جانب موردين أتراك وإيرانيين أصغر.

وقالت مصادر تجارية لرويترز في ديسمبر، أن بانج ومجموعة كارجيل الأمريكية المنافسة بالاضافة الى موردين آخرين أوقفوا صفقات امدادات غذائية جديدة لايران بسبب مشكلات في الدفع.

وقالت كارجيل في بيان: "في بعض البلدان التي توجد فيها عقوبات دولية، نقدم تلك المواد الغذائية باستخدام الاستثناء الإنساني للطب والغذاء".

وقال متحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية، إن واشنطن عينت البنك المركزي الإيراني تحت إشراف سلطات مكافحة الإرهاب، مضيفًا أن الاستثناءات الواسعة للعقوبات مثل التجارة الإنسانية، التي كانت تنطبق على المعاملات التي تتعلق بالبنك المركزي لم تعد مطبقة.

