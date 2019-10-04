كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رؤساء أركان دول مجلس التعاون الخليجي يؤكدون الحاجة إلى الأمن الجماعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا رؤساء أركان القوات المسلحة لمجلس التعاون الخليجي، إلى توحيد الجهود لمواجهة التحديات الأمنية وأدان بشدة الهجمات الأخيرة على المنشآت النفطية السعودية

وبناءً على طلب من القوات المسلحة السعودية، اجتمع رؤساء أركان مجلس التعاون الخليجي في الرياض، أمس الخميس، لحضور الاجتماع الاستثنائي الرابع للجنة العسكرية العليا لدول مجلس التعاون الخليجي، لتبادل وجهات النظر حول التهديدات الإقليمية الحالية ووسائل تحقيق المزيد من التنسيق العسكري لدول مجلس التعاون الخليجي.

في بيان أخير، عبر كبار الضباط العسكريين عن استعداد القوات المسلحة لجميع دول مجلس التعاون الخليجي لمواجهة أي تهديدات أو هجمات إرهابية والتعامل معها.

وشددوا أيضًا على أن أي هجوم على أي من دول مجلس التعاون الخليجي سيعتبر هجومًا على الخليج بأسره، وأكدوا على أهمية الالتزام بتعزيز الأمن الجماعي داخل دول مجلس التعاون الخليجي.

كما أدان الاجتماع الهجمات على المنشآت النفطية السعودية، واستهداف ناقلات النفط والتهديدات ضد حرية الملاحة.

Advertisements

ويُشار إلى أن تصعيد إيران لهجماتها على المنطقة، خاصة على خطوط الشحن الدولية، وأدى إلى تشكيل تحالف دولي للأمن البحري في الخليج والبحر الأحمر.

وفي الوقت نفسه، حذر الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، وزير الداخلية البحريني، من المخاطر التي تحيط بالمنطقة، والتي تشمل التهديدات الإلكترونية وطائرات بدون طيار وصواريخ باليستية، مستشهدًا بالهجوم الإرهابي على منشأتي نفط أرامكو السعودية.

في كلمة ألقاها في حفل أقامته جمعية الصداقة البحرينية البريطانية في لندن، دعا وزير الداخلية البحرينيين إلى التزام اليقظة ضد خطط الانقسامات على أسس طائفية ودينية.

وأشار إلى أن بلاده تنفذ خطة وطنية "لتعزيز الشعور بالانتماء الوطني"، والتي تغطي العديد من المجالات، بما في ذلك التعليم والإعلام والشباب والرياضة والثقافة.

