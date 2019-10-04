كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كاتبة صحفية تنشر مقال يرعب أنصار "أردوغان" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

آثار مقال الكاتبة الصحفية لورا بيتل، والتى دونتة عبر "صحيفة الفايننشال تايمز"، جدلا كبيرًا وواسعًا وحالة من الغضب داخل "حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا"، حينما كتبت مقال صحفيًا بعنوان "أصدقاء أردوغان القدامى يهددون حكمه".. ذلك المقال الذي أستقبلة مثقفى تركيا وكارهي حكم الرئيس التركى الحالى "رجب طيب أردغان"، بفحاوة على مواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك وتويتر".. الخليج 365 تنشر لكم نص المقال، الذي سطرتة الكاتبة الصحفية لورا بيتل فى "صحيفة الفايننشال تايمز".

المقال بعنوان "أصدقاء أردوغان القدامى يهددون حكمه"، وذلك في إشارة إلى المنشقين عن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا وعلى رأسهم القياديان البارزان أحمد داوود أوغلو وعلى باباجان.

وتشير الكاتبة إلى أن رئيس الوزراء السابق أحمد داوود أوغلو، الذي أعلن صراحة عقب أن أجبر على الاستقالة من منصبه عام 2016، أنه سيبقى جنديا من جنود الحزب ولم ولن يُسمع أحد منه كلمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ظل صامتا أكثر من 3 سنوات.

أحمد أغلوا "يخرج عن صمته وينتقد أردوغان"