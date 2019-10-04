كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السفارة الأردنية ببغداد تؤكد سلامة جميع رعاياها في العراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت السفارة الأردنية في بغداد، اليوم الجمعة، على عدم ورود أية ملاحظة تتعلق بسلامة مواطنيها في بغداد بسبب الأحداث، التي يشهدها العراق.

صرح السفير سفيان القضاة، مدير العمليات في وزارة الخارجية، أن السفارة الأردنية في بغداد تتواصل وبشكل دوري مع المواطنين الأردنيين المقيمين هناك وتؤكد سلامتهم جميعا"، كما نقلت وكالة "بترا".

وأكدت وزارة الخارجية الأردنية على المواطنين الأردنيين المقيمين والزائرين للعراق وخصوصا في العاصمة بغداد، وفي ضوء هذه الأحداث الاستثنائية، ولغايات السلامة العامة، أهمية الابتعاد عن مناطق التوتر والتجمعات وتوخي الحيطة والحذر أثناء تنقلهم، والالتزام التام عما يصدر من السلطات العراقية من تعليمات بهذا الخصوص وذلك حفاظا على سلامتهم، والتواصل الفوري مع السفارة الأردنية في بغداد في حال حدوث أي طارئ.