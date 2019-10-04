كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمم المتحدة: يوجد 14000 "انتهاكًا خطيرًا" ضد الأطفال الأفغان خلال 4 سنوات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدى تدهور الأمن في جميع أنحاء أفغانستان خلال السنوات الأربع الماضية إلى أكثر من 14000 "انتهاكًا خطيرًا" ضد الأطفال، بما في ذلك قرابة 3500 من الشباب، الذين قُتلوا وأكثر من 9000 جريح، وفقًا لتقرير للأمم المتحدة.

وقد أدان أنطونيو جوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة، المستوى المقلق للانتهاكات الجسيمة، التي ارتكبتها جميع الأطراف وحقيقة أن الأطفال ما زالوا يتحملون وطأة الصراع المسلح.

وقال جوتيريس، إن ما يبعث على القلق الشديد هو أن ما يقرب من 12600 طفل تم التحقق من صحتهم، قتل أو جرح في 2015-2018، وتمثل ما يقرب من ثلث جميع الضحايا المدنيين، وفقًا لوكالة أسوشيتيد برس (AP).

وقد كان ذلك زيادة بنسبة 82 في المائة في عدد ضحايا الأطفال مقارنة بالسنوات الأربع السابقة.

وقال جوتيريس، في تقريره الرابع عن الأطفال والنزاع المسلح في أفغانستان، إن الارتفاع يعزى إلى زيادة في عدد ضحايا الأطفال نتيجة الاشتباكات البرية ومخلفات الحرب المتفجرة والهجمات الجوية.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، إنه قلق للغاية ولا سيما عدد الأطفال، الذين قُتلوا وجُرحوا نتيجة العمليات الجوية التي أجرتها الحكومة والقوات الموالية للحكومة.

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ووفقًا للتقرير، زادت إصابات الأطفال جراء الغارات الجوية بشكل كبير منذ عام 2015، مما يعكس الاتجاه النزولي للأربعة السنوات السابقة.

وقال جوتيريس، "إن الجماعات المسلحة مسؤولة عن 43٪ من إصابات الأطفال، و3450 قتيلًا و9149 جريحًا".

بينما كان مقاتلو طالبان مسؤولين عن الأغلبية، زاد العدد المنسوب إلى جماعة داعش الإرهابية بشكل عام خلال فترة الأربع سنوات.

وأضاف: "أن القوات الحكومية والقوات الموالية للحكومة مسؤولة عن 30٪ من إصابات الأطفال".

ووفقًا لوكالة أسوشيتد برس؛ أشار جوتيريس إلى أن الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي ضد الأطفال، مضيفًا: "يُعرف أنه لا يتم الإبلاغ عنه نتيجة للمعايير الاجتماعية السائدة والخوف من الانتقام والإفلات من العقاب".

