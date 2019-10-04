مولاي اسماعيل العلوي: قرار الخروج من الحكومة “متأخر”

افتتح مولاي اسماعيل العلوي، عضو مجلس الرئاسة لحب التقدم والاشتراكية، لائحة المتدخلين في اللجنة المركزية للحزب اليوم الجمعة، داعيا أعضاء برلمان الحزب، للتصويت اليوم لصالح الخروج من حكومة سعد الدين العثماني.

واعتبر العلوي، خلال حديثه أمام 275 عضو من أعضاء اللجنة المركزية، أن المقترح الذي قدمه المكتب السياسي للحزب، والقاضي باتخاذ قرار الخروج من الحكومة ” أتى متأخرا”، مشيرا إلى أن موقفه ليس سر وإنما عبر عنه من قبل داخل مجلس الرئاسة.

ويقول العلوي، إن حزبه لا يجد نفسه في السياسة التي تسير عليها الحكومة التي خرجت بعد “البلوكاج”، قائلا إن حكومة العثماني “الحكومة لم تكن في مستوى إيجاد حلول لعدد من الإشكالات”، مكتفيا بالتطرق للإشكالات التي بات يعانيها العالم القروي، قال إنها دفعت الملايين من سكانه للنزوح نحو الحواضر، دون أن تعد لهم الحكومة أي بيئة استقبال، ما أوقع الكثيرين منهم في التجارة غير المنظمة والإجرام والمخدرات.

وعلى مشارف حكومة جديدة، يرى العلوي أن الحكومة التي ستأتي ستأتي ستبقى على نفس النهج، حيث قال “مادام النموذج التنموي الجديد لم يوضع، أشك في أن تجد الحكومة ما يمكن أن تغير به ما بالشعب”.

وأرسل العلوي رسائل اطمئنان لأعضاء حزبه المتخوفين من موقع المعارضة، حيث قال إن “خندق المعارضة لا يعني المعارضة المطلقة”، داعيا للالتفاف على مقترح المكتب السياسي من أجل مغادرة حكومة العثماني.

يشار إلى أن النقاش داخل اللجنة المركزية لحزب التقدم والاستراكية لا زال متواصلا، قبل التصويت على القرار الأخير حول الخروج من حكومة سعد الدين العثماني، حيث سجل ما يقارب 50?عضو في اللجنة المركزية رغبتهم في أخذ الكلمة للمناقشة.