شاب إنجليزي يعتنق الإسلام بفضل محمد صلاح

اعتنق شاب إنجليزي الإسلام، بسبب اللاعب المصري، محمد صلاح، بعدما كان يكره المسلمين في السابق.

وكشفت صحيفة “الغارديان” البريطانية، أخيرا، قصة الشاب “بيرد”، الذي قال في حوراه معها: “تحولت من كاره للإسلام إلى مؤمن، بسبب المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول”.

وأوضح “بيرد” أن دراسته حول الشرق الأوسط غيرت أفكاره، إذ كان يتوجب عليه إنجاز بحث ضمن دراسته عن الشرق الأوسط، فاقترح عليه أستاذه المشرف أغنية محمد صلاح، لمشجعي ليفربول، إذ اختار لبحثه سؤال: محمد صلاح هدية من الله، هل استطاع بأدائه أن يشعل النقاش لمحاربة أعداء الإسلام في الأوساط السياسية”؟

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وتتضمن أغنية محمد صلاح جزءا يقول فيه: “إذا سجلت مزيدا من الأهداف سأصبح مسلما، أيضا”، وهذا الجزء ذهب إلى قلب الباحث الشاب مباشرة، حسب تصريحاته.

واعترف الشاب أنه كان يكره الإسلام سابقا، ويعتبره دعوة إلى الرجعية، لكن بحثه عن الشرق الأوسط غير معتقداته، وأن صلاح أظهر له أنه يمكن أن يكون طبيعيا، ومسلما.