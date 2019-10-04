القبض على مغربي وزوجته “يصطادان” ضحايا من موقع تعارف ويسرقانهم ويقتلانهم..أحد الضحايا قاما بدفنه حيا!!

جريمة قتل بشعة تلك، التي كشفتها السلطات الإسبانية، قبل أيام، بطلها شاب مغربي، وزوجته، التي تنحدر من فنزويلا، لتورطهما في قضية القتل العمد.

ووفقًا لصحيفة ABC الإسبانية، فإن السلطات الإسبانية ألقت القبض على شاب مغربي، وزوجته.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن الزوجين اعتادا على جذب ضحاياهما عبر موقع التعارف Badoo ، إذ يعمدان إلى ابتزاز الضحايا، وسرقة ممتلكاتهم، وقتلهم.

وأضافت الصحيفة ذاتها أنه تم العثور على مواطن إسباني، يبلغ من العمر 54 سنة، في شهر شتنبر الماضي، كان موضوعا للبحث، إذ عثر عليه مدفونا داخل حفرة في منطقة بيدرولا، بالقرب من سرقسطة الإسبانية.

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وكشفت نتائج تشريح الجثة، عن بعض الحقائق الصادمة، إذ كان المتوفى ضحية اعتداء جسدي، وعنف وحشي. والأكثر خطورة أنه دفن حياً، عندما كان في الواقع في غيبوبة بعد الاعتداء عليه.

وبعد التحريات، كشفت الشرطة، أن الهالك سافر إلى بيدرولا، قصد مواعدة امرأة شابة، تعرف عليها عن طريق موقع Badoo، لكن في الواقع، كان الرجل ضحية فخ، أعداه له، بإحكام، الزوجان.

كما تبين من خلال بحث الشرطة أن المرأة المعنية كانت تتكفل بمواعدة ضحاياها عن طريق موقع المواعدة، بينما يتكلف زوجها بتجريدهم من ممتلكاتهم، قبل مهاجمتهم.