لتزامنها مع موعد عودته من فلسطين.. التأجيل يهدد مباراة الرجاء وضيفه رجاء بني ملال

يتجه فريق الرجاء الرياضي إلى الاعتراض على برمجة مباراته أمام ضيفه رجاء بني ملال، المقرر خوضها، بعد غد الأحد، في لقاء مؤجل عن الأسبوع الأول من البطولة الاحترافية.

ومن المرتقب أن يتم تأجيل المواجهة إلى موعد لاحق، خصوصا أنها تتزامن مع عودة بعثة الفريق الأخضر، من الأراضي الفلسطينية، بعدما خاض لقاء إياب الدور 32 من كأس محمد السادس لأندية الأبطال.

وكانت العصبة الاحترافية قد أجلت مباريات الجولة الرابعة من البطولة، لفسح المجال أمام الأندية، التي تمتلك مباريات مؤجلة، فبالإضافة إلى لقاء الرجاء، ورجاء بني ملال، تمت برمجة ثلاث مواجهات أخرى، وهي الدفاع الجديدي أمام الوداد، والجيش الملكي مع أولمبيك آسفي، ثم حسنية أكادير أمام نهضة بركان.

يذكر أن الفريق الأخضر عاد ببطاقة التأهل إلى ثمن نهائي الكأس العربية، من فلسطين، بعدما جدد فوزه على هلال القدس، حيث تغلب عليه بهدفين دون رد، علما أن لقاء الذهاب انتهى بفوز النسور الخضر بهدف نظيف.