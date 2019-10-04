شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: تستمر الإمارات بالعمل بأجندة التفاؤل والان مع التفاصيل

قال وزير الشؤون الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة، الدكتور أنور قرقاش، الجمعة، أنه "في خضم الظروف الإقليمية الحساسة تستمر الامارات بالعمل بأجندة التفاؤل".

وأضاف قرقاش في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "اليمن العربي" - "ومشروع الفضاء كما هو مشروع تعزيز التسامح ما هما الا جزء من هذاالتوجه الخيّر".

وتابع" فلا يمكن للعمل الجاد أن يتوقف حسب الظروف الإقليمية".



واختتم "بل بالعكس يجب أن يتضاعف لأن رسالة الاستقرار والازدهار إيجابية".